دوري الأبطال.. وقوع "نسور" لاتسيو في فخ كلوب

وقع فريق لاتسيو الإيطالي في فخ التعادل أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي بفوزه عليه (2-2) مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووقع على ثنائية "نسور" لاتسيو كل من اللاعبين، الأرجنتيني خواكين كوريا، وشيرو إيموبيلي في الدقيقتين (12، و27 من ضربة جزاء) على الترتيب.

إقرأ المزيد

بينما سجل ثنائية الضيوف كل من اللاعب الهولندي رود فورمير وهانز فاناكن هدف الضيوف الوحيد، في الدقيقتين (15، و76) من عمر المباراة.

وشهدت الدقيقة 39 طرد الأوكراني إدوارد سوبول مدافع الفريق البلجيكي.

وتعادل لاتسيو للمرة الرابعة في النسخة الحالية "للتشامبيونز ليغ" مقابل انتصارين، واحتل مركز الوصافة في المجموعة السادسة (F) برصيد 10 نقطة.

بينما احتل كلوب بروج المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وانتقل إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

المصدر: RT