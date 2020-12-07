مباريات مصيرية اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة الحاسمة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2020-2021)، بـ8 مباريات في مختلف الملاعب الأوروبية.

ومن أبرز هذه المواجهات، مبارتا المجموعة الثامنة، الأولى بين مانشستر يونايتد ومضيفه لايبزيغ الألماني، على ملعب "ريد بول أرينا"، والثانية بين باريس سان جيرمان وضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي، على ملعب "حديقة الأمراء".

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول في المجموعة برصيد 9 نقاط، ويتفوق بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة على كل من مانشستر يونايتد ولايبزيغ صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، وبالتالي كل الاحتمالات واردة في هذه المجموعة، ولم يحسم مصير أي فريق سوى.

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إسطنبول باشاك شهير التركي، الذي يقبع في قاع الترتيب برصيد ثلاث نقاط وخرج من دائرة الصراع حتى على المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي.

بينما ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر، المباراة المرتقبة بين فريق يوفنتوس ومضيفه برشلونة، على ملعب "كامب نو"، لمشاهدة مواجهة مباشرة بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف "البيانكونيري"، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد "البلوغرانا"، على غرار المواجهات بينهما عندما كان الدون البرتغالي يدافع عن ألوان ريال مدريد "لوس بلانكوس"، وقد تكون الأخيرة بينهما خلال مسيرتهما الاحترافية.

وفي ما يلي مباريات اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة الحاسمة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ":

المجموعة الخامسة (E):

رين الفرنسي - إشبيلية الإسباني – الساعة 23:00

تشيلسي الإنجليزي - كراسنودار الروسي – الساعة 23:00

المجموعة السادسة (F):

لاتسيو الإيطالي - كلوب بروغ البلجيكي – الساعة 20:55

زينيت سانت بطرسبرغ الروسي - بوروسيا دورتموند الألماني – الساعة 23:00

المجموعة السابعة (G):

دينامو كييف الأوكراني - فرينسفاروش الهنغاري – الساعة 23:00

برشلونة الإسباني - يوفينتوس الإيطالي – الساعة 23:00

المجموعة الثامنة (H):

لايبزيغ الألماني - مانشستر يونايتد الإنجليزي – الساعة 20:55

باريس سان جيرمان الفرنسي - إسطنبول باشاك شهير التركي – الساعة 23:00.

uefa/uefachampionsleague

المصدر: RT