جرت اليوم الاثنين، في مدينة زيوريخ السويسرية، قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، في قطر.

وفي ما يلي نتيجة قرعة أوروبا لمونديال قطر 2022:

المجموعة الأولى (A): البرتغال - صربيا - إيرلندا - لوكسمبورغ - أذربيجان؛

المجموعة الثانية (B): إسبانيا - السويد - اليونان - جورجيا - كوسوفو؛

المجموعة الثالثة (C): إيطاليا - سويسرا - إيرلندا الشمالية - بلغاريا - ليتوانيا؛

المجموعة الرابعة (D): فرنسا - أوكرانيا - فنلندا - البوسنة والهرسك - كازخستان؛

المجموعة الخامسة (E): بلجيكا - ويلز - التشيك - بيلاروس - إستونيا؛

المجموعة السادسة (F): الدنمارك - النمسا - إسكتلندا - إسرائيل - جزر الفارو - مولدافيا؛

المجموعة السابعة (G): هولندا - تركيا - النرويج - مونتينيغرو - لاتفيا - جبل طارق؛

المجموعة الثامنة (H): كرواتيا - سلوفاكيا - روسيا - سلوفينيا - قبرص - مالطا؛

المجموعة التاسعة (I): إنجلترا - بولندا - هنغاريا - ألبانيا - أندورا - سان مارينو؛

المجموعة العاشرة (J): ألمانيا - رومانيا - آيسلندا - مقدونيا الشمالية - أرمينيا - ليشتنشتاين.

📰 CONFIRMED: Here are the groups for @UEFA's #WCQ on the road to #WorldCup Qatar 2022!



🤔 Which games stand out to YOU? pic.twitter.com/sLsXolLR3t — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2020

وستتأهل 13 منتخبا من قارة أوروبا إلى نهائيات كأس العالم، وتم توزيع منتخبات القارة العجوز الـ55 على 10 مجموعات بحسب القرعة، وسيتأهل أبطال هذه المجموعات مباشرة، بينما تتأهل 3 منتخبات من خلال مرحلة الملحق كأفضل ثوان.

وتم تصنيف المنتخبات الـ55 في 6 مستويات، قبل القرعة، حيث تضمنت الخمسة الأولى منها 10 منتخبات، والأخيرة تضمنت 5 منتخبات.

وفيما يلي المستويات:

المستوى الأول: بلجيكا، فرنسا، إنجلترا، البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، كرواتيا، الدنمارك، ألمانيا، هولندا.

المستوى الثاني: سويسرا، ويلز، بولندا، السويد، النمسا، أوكرانيا، صربيا، تركيا، سلوفاكيا، رومانيا.

المستوى الثالث: روسيا، هنغاريا، إيرلندا، التشيك، النرويج، إيرلندا الشمالية، آيسلندا، أسكتلندا، اليونان، فنلندا.

المستوى الرابع: البوسنة والهرسك، سلوفينيا، مونتينغرو "الجبل الأسود"، مقدونيا الشمالية، ألبانيا، بلغاريا، إسرائيل، بيلاروس، جورجيا، لوكسمبورغ.

المستوى الخامس: أرمينيا، قبرص، جزر الفارو، أذربيجان، إستونيا، كوسوفو، كازاخستان، ليتوانيا، لاتفيا، أندورا.

المستوى السادس: مالطة، مولدوفا، ليشتنشتاين، جبل طارق، سان مارينو.

⌛️ The @UEFA Zone #WorldCup preliminary draw begins in just 4 hours



🌍 ICYMI, the 55 European hopefuls have been allocated into these 6 pots based on the #FIFARanking



ℹ️👉 https://t.co/YHKkjUHOsIpic.twitter.com/6LZgh5XCN9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2020

المصدر: RT