تقرير: ميسي وافق على الانتقال إلى سان جيرمان

ذكر تقرير لموقع le10sport الفرنسي اليوم السبت، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني أبدى استعداده للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف المقبل.

وتردد كثيرا في الساعات الماضية أنباء تفيد برغبة باريس سان جيرمان الفرنسي في ضم ميسي، بعد تصريحات لاعبه نيمار التي تمنى فيها اللعب من جديد إلى جنبا إلى جنب مع الساحر الأرجنتيني.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وعلى ما يبدو أنه لا ينوي الاستمرار في "كامب نو" بعد ذلك، خاصة بعد محاولاته للرحيل الصيف الماضي.

Foot : Toutes les infos mercato du 5 décembre https://t.co/pKcak0B8sJpic.twitter.com/8RQXlW97tn — le10sport (@le10sport) December 5, 2020

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وأكد موقع le10sport المفاوضات بين إدارة الفريق الباريسي وميسي، وذكرت أن هناك ترحيب من جانب النجم الأرجنتيني للانتقال إلى حديقة الأمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشدد الموقع على أن نيمار لم يكن ليصرح برغبته في اللعب بجوار ميسي مجددا إلا بعدما علم بموافقة الأرجنتيني على الانتقال للفريق الباريسي.

المصدر: le10sport.com