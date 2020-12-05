ترامب يوقع قانون "غريغوري رودتشنكوف"

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قانون "غريغوري رودتشنكوف" لمكافحة المنشطات الذي أقره الكونغرس.

وقال ترامب في بيان: "ستفسر إدارتي المادة 6 (من القانون) على أنها تتماشى مع صلاحيات الرئيس الدستورية للتحكم في نشر المعلومات التي قد يضر الكشف عنها بالأمن القومي أو العلاقات الدولية أو تنفيذ القانون أو ممارسة الرئيس لسلطاته الدستورية".

ويسمح القانون الذي تم تمريره للمحاكم الأمريكية بإصدار أحكام جنائية بتهمة تعاطي المنشطات في الأحداث التي يشارك فيها الرياضيون الأمريكيون.

وتمت تسمية مشروع القانون على اسم المدير السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات، غريغوري رودتشنكوف الذي غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن اتهم الرياضيين الروس بتعاطي المنشطات بشكل ممنهج.

Дональд Трамп подписал принятый конгрессом антидопинговый "акт Родченкова"https://t.co/48oan9FYAlpic.twitter.com/ieYAzucMea — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) December 5, 2020

إقرأ المزيد

ولقي مشروع القانون الذي يعتبر ساريا خارج الحدود الإقليمية للولايات المتحدة تحفظات دولية من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" حول إمكانية إعاقة الجهود العالمية لمكافحة المنشطات.

كما علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قانون "غريغوري رودتشنكوف" قائلة إن واشنطن نصبت نفسها مجددا على أنها الحكم الرئيسي، وهذه المرة على جميع الرياضات العالمية.

وتحدثت عن ظهور أداة جديدة خاضعة لسيطرة واشنطن حصريا هدفها التمييز ضد المشاركين الأجانب في المسابقات الدولية.

المصدر: "وكالة نوفوستي"