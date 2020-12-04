الخليفي يرد على أنباء اقتراب سان جيرمان من ضم ميسي

لم ينف ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأنباء التي ربطت النادي الفرنسي مؤخرا بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتهرب رجل الأعمال القطري من الإجابة عن سؤال تلقاه على الهواء مباشرة من برنامج "Touche Pas à Mon Poste" الفرنسي مفاده هل تعرف ما إذا كان ميسي سيأتي إلى باريس سان جيرمان؟".

فأجاب الخليفي ضاحكا: "لا أستطيع الحديث عن ذلك"، وادعى بداية أنه موجود في برشلونة على سبيل المزاح، ولكن نظرا للتكهنات التي كان يعلم أنها يمكن أن تتشكل من زيارته لبرشلونة وسوء الفهم المحتمل، كتب لاحقا إلى مقدم البرنامج ليوضح أنه يعيش بالفعل في لندن.

Lionel Messi au @PSG_inside ? @Cyrilhanouna appelle le président du PSG Nasser al Khelaïfi pour vérifier. Et il se trouve actuellement à... Barcelone ! 😉⚽️ #TPMPpic.twitter.com/FQlmr9Oq5C — FANZOUZE_OFF (@fanzouze_off) December 3, 2020

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن إجابة الخليفي تحمل قراءات كثيرة قد تعني رغبته في الحفاظ على سرية المفاوضات.

وتكررت كلمة "قنبلة'' هذا الخميس عبر وسائل الإعلام الفرنسية بعد تصريحات مهاجم الفريق الفرنسي، البرازيلي نيمار ليعلن رغبته في اللعب بجوار زميله السابق.

Al Khelaifi aumenta la intriga en el caso Messi Marcelo Herdoiza https://t.co/6ru7sK39qH Crespo Construcciones Últimas noticias | Diario AS GOLAZO!!!! — Mike desde Herdoiza Crespo Construcciones Panavial (@DesdeMike) December 4, 2020

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ولعب نيمار الى جانب ميسي على مدى أربع سنوات قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

ويستمر عقد ميسي مع برشلونة لنهاية الموسم المقبل، ويحق لصاحب الـ33 عاما، بداية من يناير القادم التفاوض مع أي فريق.

المصدر: as.com