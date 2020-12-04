 
مباشر

الخليفي يرد على أنباء اقتراب سان جيرمان من ضم ميسي

الرياضة

الخليفي يرد على أنباء اقتراب سان جيرمان من ضم ميسي
AFP FRANCK FIFE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/paha

لم ينف ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأنباء التي ربطت النادي الفرنسي مؤخرا بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتهرب رجل الأعمال القطري من الإجابة عن سؤال تلقاه على الهواء مباشرة من برنامج "Touche Pas à Mon Poste" الفرنسي مفاده هل تعرف ما إذا كان ميسي سيأتي إلى باريس سان جيرمان؟".

فأجاب الخليفي ضاحكا: "لا أستطيع الحديث عن ذلك"، وادعى بداية أنه موجود في برشلونة على سبيل المزاح، ولكن نظرا للتكهنات التي كان يعلم أنها يمكن أن تتشكل من زيارته لبرشلونة وسوء الفهم المحتمل، كتب لاحقا إلى مقدم البرنامج ليوضح أنه يعيش بالفعل في لندن.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن إجابة الخليفي تحمل قراءات كثيرة قد تعني رغبته في الحفاظ على سرية المفاوضات.

وتكررت كلمة "قنبلة'' هذا الخميس عبر وسائل الإعلام الفرنسية بعد تصريحات مهاجم الفريق الفرنسي، البرازيلي نيمار ليعلن رغبته في اللعب بجوار زميله السابق.

إقرأ المزيد
هذا ليس ميسي!.. تمثال نجم برشلونة يثير الجدل في متحف الشمع (صور)
هذا ليس ميسي!.. تمثال نجم برشلونة يثير الجدل في متحف الشمع (صور)

ولعب نيمار الى جانب ميسي على مدى أربع سنوات قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

ويستمر عقد ميسي مع برشلونة لنهاية الموسم المقبل، ويحق لصاحب الـ33 عاما، بداية من يناير القادم التفاوض مع أي فريق.

المصدر: as.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا