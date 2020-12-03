الكشف عن فترة غياب هالاند عن الملاعب

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني أن نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند البالغ 20 عاما سيغيب عن الملاعب حتى يناير المقبل بعد تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية.

وأكد مدرب دورتموند، السويسري لوسيان فافر أن " هالاند لن يلعب حتى يناير المقبل"، وأضاف:"هذا سيؤثر علينا، ويبدو أنه لعب كثيرا في الآونة الأخيرة".

Lucien Favre to Sky: "Erling Haaland will not be able to play again till January" #BVB — BVB Buzz (@BVBBuzz) December 2, 2020

وغاب هالاند عن مباراة فريقه ضد لاتسيو الإيطالي أمس الأربعاء ضمن منافسات المجموعة السادسة للجولة الخامسة من "التشامبيونزليغ"، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقطع دورتموند تذكرة دور الـ16 رسميا بعد أن رفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.

Erling Haaland is OUT tonight for BVB due to injury :/ pic.twitter.com/uSiw98AKjy — International Champions Cup (@IntChampionsCup) December 2, 2020

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وسجل هالاند 17 هدفا في 13 مباراة هذا الموسم منها ستة خلال أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا يتصدر بها قائمة هدافي البطولة القارية العريقة.

المصدر: أ ف ب