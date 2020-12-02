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رونالدو يسجل هدفه الـ750 في أول مباراة تديرها سيدة بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

الرياضة

رونالدو يسجل هدفه الـ750 في أول مباراة تديرها سيدة بدوري أبطال أوروبا (فيديو)
Reuters
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سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الهدف رقم 750 في مسيرته الرياضة خلال مباراة فريقه مع دينامو كييف الأوكراني ضمن دوري أبطال أوروبا.

ووضع فيديريكو كييزا يوفنتوس في المقدمة بضربة رأس ليحرز أول أهدافه على الإطلاق في البطولة عند الدقيقة 21، وعزز رونالدو النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ57 ليصل لرقم تهديفي جديد في مسيرته (750 هدفا).

وأكمل الإسباني ألفارو موراتا ثلاثية "السيدة العجوز" في الدقيقة الـ66، ليفوز على دينامو كييف بثلاثية بيضاء.

من جهة أخرى، أصبحت الفرنسية ستيفاني فرابارت البالغة 36 عاما والتي أدارت اللقاء أول حكم امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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المصدر: رويترز

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