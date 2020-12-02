الكشف عن غرامة ميسي المالية عقب خلعه قميص برشلونة وإظهاره قميص الراحل مارادونا (فيديو)

فرضت لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم غرامة على ليونيل ميسي وناديه برشلونة عقب إنذار النجم الأرجنتيني بسبب خلعه قميصه تكريما لمواطنه الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

وغرمت اللجنة ميسي بمبلغ 600 يورو والنادي الكتالوني بمبلغ 180 يورو.

وقام ميسي عقب تسجيل هدفه في الفوز برباعية نظيفة على أوساسونا في "الليغا" الأحد الماضي، بلمسة وفاء إلى مواطنه الراحل عندما خلع قميص برشلونة ليكشف عن قميص آخر باللونين الأحمر والأسود وهو قميص نيويلز أولد بويز الأرجنتيني وكان يحمل الرقم 10 الذي ارتداه مارادونا خلال فترته مع الفريق عام 1993. وهي لفتة تم الإشادة بها في جميع أنحاء العالم.

🙏 Leo Messi ❤ #Maradona Hasta siempre, Diego.ميسي يحتفل بهدفه من خلال الكشف عن قميص نيويلز أولد بويز مع رقم 10 لدييجو مارادونا pic.twitter.com/bN6cwPOiwj — Leo Messi (@LeoMessi3311418) November 29, 2020

ورغم ذلك أظهرت لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني للعبة تعاطفا قليلا عندما تمسكت بالقواعد ورفضت احتجاج برشلونة ضد العقوبة واقتراح عدم تطبيقها لأن ميسي فعل ذلك تكريما لمارادونا.

وقالت اللجنة في بيان إنها تقبلت اللفتة باعتبارها تكريما لمارادونا، لكن المادة 93 من لائحة الانضباط تنص على وجوب معاقبة اللاعب الذي يخلع قميصه للاحتفال بغض النظر عن دافعه لذلك.

وأضاف البيان أن العقوبة يمكن أن تلغى في حال حصول ميسي على الإنذار بالخطأ.

ميسي يهدي هدفه لمارادونا ويظهر قميص مارادونا الأول الي ظهر فيه في بدايه مسيرته 💙❤️



اكبر من مجرد لاعب ❤️❤️❤️❤️💙💙 pic.twitter.com/sg7hCwBuqa — K a r e e m⚡ (@KareemAlawady27) November 29, 2020

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ويشجع ميسي نيويلز أولد بويز ولعب لفريق الناشئين بالنادي قبل انتقاله لبرشلونة وعمره 13 عاما.

وكتب ميسي عبر حسابه في "إنستغرام" عقب رحيل مارادونا: "لقد تركنا لكنه لن يذهب إلى أي مكان آخر لأن دييغو أبدي ولا ينتهي".

المصدر: رويترز