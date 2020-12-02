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صورة محمد صلاح مع قطة تحصد نصف مليون إعجاب في ساعات (صورة + فيديو)

الرياضة

صورة محمد صلاح مع قطة تحصد نصف مليون إعجاب في ساعات (صورة + فيديو)
Reuters
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نشر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 28 عاما اليوم الأربعاء، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

ويظهر صلاح في الصورة وبحضنه قطة.

وحصدت الصورة بعد ساعات قليلة على نشرها أكثر من نصف مليون إعجاب عبر حساب "الفرعون" المصري في "إنستغرام" والذي يتابعه قرابة 41 مليون شخص حول العالم.

كما نشر صلاح فيديو مع القطة عبر خاصية "الستوري".

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ليفربول يتغلب على أياكس ويتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا (فيديو)
ليفربول يتغلب على أياكس ويتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا (فيديو)

يذكر أن ليفربول تأهل رسميا أمس الثلاثاء إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من المسابقة القارية العريقة.

المصدر: Mohamed Salah/instagram

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