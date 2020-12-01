ليفربول يتغلب على أياكس ويتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تغلب ليفربول الإنجليزي على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين "الريدز" بالفضل في الفوز لنجمه كورتيس جونز الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ58 مستغلا خطأ فادحا من حارس أياكس.

The Goal of Curtis Jones for Liverpool in video ! 🤯🎥#LIVAJA#LFC 🔴 pic.twitter.com/e1RRjIk0pW — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) December 1, 2020

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة وتأهل رسميا لدور الـ16 من المسابقة القارية قبل جولة من نهاية دور المجموعات، فيما توقف رصيد أياكس عند 7 نقاط في المركز الثالث.

We're into the last 16, Reds 💪🔴 pic.twitter.com/VrkUPm3owR — Liverpool FC (@LFC) December 1, 2020

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وفي المباراة الثانية في المجموعة الرابعة تعادل أتلانتا الإيطالي مع ضيفه ميتيلاند الدنماركي بهدف لكل فريق، ليرفع الفريق الإيطالي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، فيما حقق ميتيلاند أول نقطة ويبقى متذيلا لفرق المجموعة.

المصدر: RT