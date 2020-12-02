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شفاء مدرب ميلان من فيروس كورونا

الرياضة

شفاء مدرب ميلان من فيروس كورونا
Globallookpress Spada
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أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، شفاء مدربه ستيفانو بيولي، البالغ 55 عاما ، من فيروس كورونا المستجد.

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وجاء في بيان "الروسونيري": "يعلن ميلان أن نتيجة اختبار كورونا للمدرب ستيفانو بيولي ومساعده جياكومو موريلي جاءت سلبية بعد المسحة التي أجريت أمس".

وأضاف البيان: "بيولي وموريلي سيشرفان على مران اليوم، وسيعودان لمقاعد البدلاء مرة أخرى، غدا الخميس، في مباراة سيلتيك بالدوري الأوروبي".

وكان بيولي قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا في الـ14 من نوفمبر الماضي، حيث خضع للحجر الصحي، قبل أن يجري مسحة أمس، جاءت نتيجتها سلبية (أي سالما).

وتولى مساعد المدرب الثاني دانييلي بونيرا المسؤولية الفنية لقيادة "الروسونيري" خلال المباريات الثلاث الأخيرة، منذ إصابة بيولي وموريلي بفيروس كورونا، حيث فاز ميلان على نابولي وفيورنتينا في "الكالتشيو"، وتعادل مع ليل ضمن مسابقة الدوري الأوروبي.

المصدر: acmilanar/twitter

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