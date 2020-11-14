إصابة مدرب ميلان بكورونا

أعلن نادي ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، إصابة مديره الفني، ستيفانو بيولي (55 عاما)، بفيروس كورونا المستجد، وإلغاء تدريبات الفريق لغاية يوم الاثنين المقبل.

وقال ميلان في بيان رسمي: "يعلن النادي أن نتيجة مسحة بيولي جاءت إيجابية، بعد إجراء اختبار سريع للفريق صباح اليوم".

وأضاف: "لم تظهر أي أعراض على بيولي، ودخل في الحجر الصحي، كما تم إبلاغ السلطات الصحية بالأمر".

وأتم: "جميع الاختبارات الأخرى التي أجراها الفريق والموظفون، جاءت سلبية، لكن أُلغي مران اليوم، على أن تستأنف التدريبات يوم الاثنين المقبل، قبل مباراة نابولي، مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في البروتوكول الصحي".

ويتربع ميلان على صدارة ترتيب "الكالتشيو" برصيد 17 نقطة، بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة من الدوري، متقدما بفارق نقطتين عن وصيفه ساسولو، ويليهما كل من نابولي وروما في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد 14 نقطة لكل منهما.

المصدر: وكالات