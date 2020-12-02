كولومبيا تنفصل عن البرتغالي كيروش

لم يعد البرتغالي، كارلوس كيروش، مدربا لمنتخب كولومبيا، وذلك بعد الخسارتين الأخيرتين للمنتخب الوطني أمام أوروغواي وإكوادور في تصفيات امريكا الجنوبية المؤهل الى مونديال قطر 2022.

وأعلن الاتحاد الكولومبي للعبة الثلاثاء توصله إلى اتفاق مع كيروش يقضي بوقف التعاون بينهما.

وذكر في بيان: "شرفنا العمل معه لسنتين، قدم خلالها مجهودا كبيرا وتشارك معنا معرفته وخبرته".

Colombia have parted ways with manager Carlos Queiroz after his side conceded nine goals in their last two matches 👋 pic.twitter.com/i3tIVA3jT9 — Highlight Theatre (@HighlightTheat1) December 2, 2020

إقرأ المزيد

ودفع كيروش، البالغ 67 عاما، الذي استلم منصبه في فبراير عام 2019 ، ثمن الخسارتين الثقيلتين أمام أوروغواي 0-3 في عقر دار فريقه، ثم أمام إكوادور 1-6، ليحتل منتخب "كافيتيروس" المركز السابع من أصل عشرة منتخبات في ترتيب المجموعة الموحدة في أمريكا الجنوبية.

وسبق لكيروش أن كان مساعدا للسير أليكس فيرغوسون في صفوف مانشستر يونايتد الانجليزي على فترتين (2002-2003 ثم 2004-2008)، كما أشرف على تدريب سبورتينغ (1993-1996)، وريال مدريد الإسباني (2003-2004)، ومنتخب البرتغال (1991-1993، ثم 2008-2010)، والإمارات (1997-99)، وجنوب إفريقيا (2000-2002)، وإيران (2011-2019).

ولم يكشف الاتحاد الكولومبي عن اسم المدرب الجديد لمنتخب البلاد.

المصدر: "أ ف ب"