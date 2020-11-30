رغم النتائج المتواضعة.. مدرب أرسنال لا يخشى الإقالة

أكد الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي أنه لا يخشى الإقالة من منصبه، مؤكدا أنه "لم يقلق أبدا بشأن ذلك" على الرغم من الأداء المخيب لفريقه الذي يشهد أسوأ بداية موسم منذ 1981.

وقال أرتيتا عقب الخسارة أمام ضيفه ولفرهامبتون 1-2 في "البريميرليغ":"كنت أعرف منذ اللحظة التي توليت فيها مهمتي أنه في يوم من الأيام سأكون مهددا بالإقالة أو سيتعين علي ترك النادي"، قبل أن يؤكد أنه "لم يكن قلقا أبدا بهذا الشأن".

وكانت الخسارة أمام ولفرهامبتون، أمس الأحد، والتي جاءت بعد عام من إقالة المدير الفني السابق، مواطنه أوناي إيمري، الثالثة على التوالي للنادي اللندني في الدوري الممتاز، والخامسة في المراحل العشر التي أقيمت حتى الآن، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الـ14 على جدول الترتيب.

📆 A year ago: Unai Emery is sacked with Arsenal 8th in the Premier League on 18 points.



📆 Now: Arsenal are 14th in the Premier League on 13 points.



Is Mikel Arteta really the man for the job? 😳 pic.twitter.com/AlAn87t5X5 — Goal (@goal) November 30, 2020

وقال أرتيتا البالغ 38 عاما، المدرب المساعد لمواطنه جوسيب غوارديولا في مانشستر سيتي، إن الأسئلة المتعلقة بشأن مستقبله مع النادي لن "تشتت انتباهه"، مضيفا أن "انشغاله الوحيد هو الحصول على الأفضل من لاعبي فريقي".

وتابع: "أعلم أنه في هذه الوظيفة، في يوم من الأيام، سأقال من منصبي أو سأرحل، ولكني لا أعرف متى سيحدث ذلك".

إقرأ المزيد

وسيسعى أرسنال ومدربه أرتيتا إلى إنهاء سلسلة النتائج السلبية في دربي شمال لندن الأحد المقبل أمام الجار توتنهام هوتسبير، متصدر "البريميرليغ".

المصدر: أ ف ب