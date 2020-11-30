أرسنال يسقط في عقر داره بثنائية أمام وولفرهامبتون

تكبد نادي أرسنال، خسارة مؤلمة على أرضه أمام وولفرهامبتون، بنتيجة 1-2، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ثنائية وولفرهامبتون، بيدرو نيتو، ودانييل بودينسي، في الدقيقتين 27 و42، فيما سجل غابرييل ماجالهاييس، هدف أرسنال الوحيد، في الدقيقة 30.

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وبهذه الخسارة، تراجع أرسنال إلى المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما تجمد رصيده عند 13 نقطة، بينما ارتقى وولفرهامبتون إلى المركز السادس برصيد 17 نقطة.

المصدر: RT