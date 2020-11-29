 
مباشر
عاجل
قائد قوات المتمردين في إقليم تيغراي الإثيوبي يعلن استعادة السيطرة على بلدة أكسوم من الجيش

مصر.. القبض على المتهمين بالتنمر على "شيكابالا"

الرياضة

مصر.. القبض على المتهمين بالتنمر على
YouTube
"شيكابالا".. و"الكلب الأسود"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p97b

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المتهمين بالتنمر على لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بالأقصر.

إقرأ المزيد
أول رد فعل من الزمالك بعد واقعة التنمر ضد شيكابالا
أول رد فعل من الزمالك بعد واقعة التنمر ضد شيكابالا

وكانت المتابعة الأمنية رصدت انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه بعض الجماهير في الشارع وهم يحملون كلبا أسود اللون، وهتفوا ضد "شيكابالا".

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر إنه فور ظهور الفيديو والتأكد من الواقعة بميدان صلاح الدين الأقصري، تم تشكيل فريق بحث قام بتفريغ كافة الكاميرات المراقبة بالمحلات والكافيهات المحيطة بالميدان لكشف هوية المتورطين بالواقعة لسرعة ضبطهم.

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا