مصر.. القبض على المتهمين بالتنمر على "شيكابالا"

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المتهمين بالتنمر على لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بالأقصر.

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وكانت المتابعة الأمنية رصدت انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه بعض الجماهير في الشارع وهم يحملون كلبا أسود اللون، وهتفوا ضد "شيكابالا".

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر إنه فور ظهور الفيديو والتأكد من الواقعة بميدان صلاح الدين الأقصري، تم تشكيل فريق بحث قام بتفريغ كافة الكاميرات المراقبة بالمحلات والكافيهات المحيطة بالميدان لكشف هوية المتورطين بالواقعة لسرعة ضبطهم.

ناصر حاتم

المصدر: RT