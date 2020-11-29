الادعاء العام الأرجنتيني يحقق مع طبيب ماردونا حول شبهة القتل غير العمد

أفادت قناة "تودو نوتيسياس" الأرجنتينية، اليوم الأحد، بأن الادعاء العام الأرجنتيني، يحقق مع الطبيب الشخصي لأسطورة كرة القدم دييغو أرماندو ماردونا، حول شبهة القتل غير العمد.

ووفقا للقناة، فإن الادعاء العام الأرجنتيني بدأ التحقيق مع الطبيب الشخصي لماردونا، والذي يدعى ليوبولدو لوك، بشبهة القتل غير العمد، وعدم تقديم المساعدة للمريض (مارادونا).

وبدأ التحقيق ضد لوك بناء على شهادات بنات مارادونا اللواتي شككن في تصرفات الطبيب.

وأمرت محكمة أرجنتينية، في وقت سابق، بتفتيش منزل وعيادة ليوبولدو لوك، للوقوف على الملابسات المحيطة بوفاة أسطورة كرة القدم.

ويريد المدعون معرفة ما إذا كانت وفاة مارادونا قد تنطوي على إهمال طبي، نتيجة عدم حصوله على المساعدة الطبية اللازمة.

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وكان نجم نابولي الإيطالي ومنتخب الأرجنتين في نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي، قد فارق الحياة في منزله في بلدة تيغري التي تبعد 30 كلم شمال العاصمة بوينس آيرس، يوم الأربعاء الماضي، بسبب "وذمة رئوية حادة ثانوية وتفاقم قصور مزمن في القلب" بحسب تشريح أولي.

المصدر: تاس