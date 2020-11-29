شاهد.. تكريم مارادونا في استئناف الدوري الأرجنتيني

أعيدت على عجل تسمية الدوري الأرجنتيني لكرة القدم إلى "كأس دييغو مارادونا"، لتنطلق السبت المباريات في المرحلة الأولى من دور المجموعات، بعد الوقوف لدقيقة صمت تحية للأسطورة الراحل.

وأعرب اللاعبون والمدربون، وحتى الحكام، عن حبهم وتقديرهم لأشهر نجم كرة قدم في البلاد.

وارتدى الحكام قمصانا كتب عليها "شكرا دييغو" وأهدى لاعبون الأهداف إلى بطل كأس العالم السابق والذي توفي جراء نوبة قلبية الأربعاء الماضي.

#CopaDiegoMaradonaEnTNTsports | Los planteles completos de Vélez y Gimnasia, el último club que dirigió Maradona, se sumaron al emocionante minuto de aplausos en el Amalfitani.



Vélez 🆚 Gimnasia pic.twitter.com/ekEgnxK4RG — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) November 28, 2020

ودخل لاعبو خيمناسيا ئي إسغريما، وهو النادي الذي كان مارادونا يتولى تدريبه، الملعب مرتدين قمصانا عليها اسم مارادونا ورقم 10 على الظهر وهتفوا باسمه في غرفة الملابس بعد الفوز 1-0 على فيليز سارسفيلد.

Cada vez que Gimnasia lograba una victoria espectacular, en el centro de la foto del vestuario salía Diego Maradona. Hoy, desde Liniers, no fue la excepción. pic.twitter.com/PYWPE8D5nl — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2020

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وأبلغ فيكتور أيالا، لاعب خيمناسيا، محطة TEC الرياضية التلفزيونية: "نريد إهداء هذا الانتصار إلى والدنا، لأنه كان أبا لنا جميعا، كان يتصل بنا ويسأل ما إذا أردنا شيئا، ونحن سعداء بمنحه هذا الفوز".

والتقطت صور للاعب آخر من خيمناسيا، وهو البديل، لوكاس ليكت، مرتديا زوجا قديما من الأحذية أهداه إليه لاعب بوكا جونيورز ونابولي السابق مارادونا.

ويعتبر مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، وساعد منتخب بلاده على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

المصدر: kooora.com