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شاهد.. تكريم مارادونا في استئناف الدوري الأرجنتيني

الرياضة

شاهد.. تكريم مارادونا في استئناف الدوري الأرجنتيني
Reuters RICARDO MORAES
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أعيدت على عجل تسمية الدوري الأرجنتيني لكرة القدم إلى "كأس دييغو مارادونا"، لتنطلق السبت المباريات في المرحلة الأولى من دور المجموعات، بعد الوقوف لدقيقة صمت تحية للأسطورة الراحل.

وأعرب اللاعبون والمدربون، وحتى الحكام، عن حبهم وتقديرهم لأشهر نجم كرة قدم في البلاد.
وارتدى الحكام قمصانا كتب عليها "شكرا دييغو" وأهدى لاعبون الأهداف إلى بطل كأس العالم السابق والذي توفي جراء نوبة قلبية الأربعاء الماضي.

ودخل لاعبو خيمناسيا ئي إسغريما، وهو النادي الذي كان مارادونا يتولى تدريبه، الملعب مرتدين قمصانا عليها اسم مارادونا ورقم 10 على الظهر وهتفوا باسمه في غرفة الملابس بعد الفوز 1-0 على فيليز سارسفيلد.

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وأبلغ فيكتور أيالا، لاعب خيمناسيا، محطة TEC الرياضية التلفزيونية: "نريد إهداء هذا الانتصار إلى والدنا، لأنه كان أبا لنا جميعا، كان يتصل بنا ويسأل ما إذا أردنا شيئا، ونحن سعداء بمنحه هذا الفوز".
والتقطت صور للاعب آخر من خيمناسيا، وهو البديل، لوكاس ليكت، مرتديا زوجا قديما من الأحذية أهداه إليه لاعب بوكا جونيورز ونابولي السابق مارادونا.

ويعتبر مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، وساعد منتخب بلاده على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

المصدر: kooora.com

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