برج خليفة يضيء بلقطات لمسيرة مارادونا

أضاءت الإمارات برج خليفة، اليوم الجمعة، بلقطات لمسيرة أسطورة كرة القدم الراحل، دييغو أرماندو مارادونا.

ويعتبر مارادونا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حيث حاز على لقب بطل العالم عام 1986، ولعب في أندية متعددة، كما أنه عمل مدربا لفرق وأندية غربية وعربية بعد اعتزاله اللعب.

نضيء #برج_خليفة الليلة لنستذكر مسيرة النجم الاستثنائي دييجو مارادونا الذي رحل عن عالمنا#BurjKhalifa pays tribute to the legendary #DiegoMaradona. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/aePQtwIpKZ — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) November 27, 2020

وتوفي مارادونا يوم الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 60 عاما، بعد مسيرة طويلة ترك خلالها إرثا كرويا عظيما.

المصدر: RT