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برج خليفة يضيء بلقطات لمسيرة مارادونا

الرياضة

برج خليفة يضيء بلقطات لمسيرة مارادونا
Reuters
الأسطورة دييغو مارادونا
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أضاءت الإمارات برج خليفة، اليوم الجمعة، بلقطات لمسيرة أسطورة كرة القدم الراحل، دييغو أرماندو مارادونا.

ويعتبر مارادونا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حيث حاز على لقب بطل العالم عام 1986، ولعب في أندية متعددة، كما أنه عمل مدربا لفرق وأندية غربية وعربية بعد اعتزاله اللعب.

وتوفي مارادونا يوم الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 60 عاما، بعد مسيرة طويلة ترك خلالها إرثا كرويا عظيما.

المصدر: RT

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