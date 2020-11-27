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كومان يقدم تنازلا لنادي برشلونة

الرياضة

كومان يقدم تنازلا لنادي برشلونة
Reuters ALBERT GEA
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ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، قدم خدمة كبيرة للنادي الكتالوني خلال الموسم الجاري.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن كومان وافق على تخفيض راتبه في برشلونة، بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها النادي الكتالوني.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن قرار كومان جاء بعد إدارك المدرب الهولندي، أن برشلونة يعاني من قيود مالية حرمته من التعاقد مع إريك غارسيا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وممفيس ديباي، نجم ليون الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وأوضحت أن كومان أبلغ كارليس توسكيتس، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي برشلونة، أنه وطاقمه الفني وافقا على تخفيض الراتب خلال الموسم الحالي.

وعلمت الصحيفة أن كومان يخطط لإبلاغ لاعبي برشلونة أيضا بقراره، تاركا لهم حرية حسم قرارهم النهائي.

المصدر: وكالات

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