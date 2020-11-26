كومان يودع مارادونا

ودع الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة الإسباني، الأسطورة الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر ناهز الـ60 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية.

وانضم كومان إلى معظم الشخصيات الرياضية ونجوم كرة القدم حول العالم، والذين حرصوا على توديع مارادونا.

ونشر كومان عبر حسابه الشخصي في "تويتر" صورتين، صورة تجمعه بمارادونا عندما كان الأول لاعبا في برشلونة والثاني في إشبيلية، وصورة تظهر النجم الأرجنتيني الراحل بقميص النادي الكتالوني، وأرفقهما بالقول: "أرقد بسلام دييغو".

Rest In Peace, Diego.

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Descansa en paz, Diego. pic.twitter.com/t3l2BHoomW — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) November 25, 2020

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المصدر: RonaldKoeman/twitter