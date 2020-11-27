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طرد عامل استقبال جنائزي من وظيفته لتصرفه "المشين" خلال تأبين مارادونا

الرياضة

طرد عامل استقبال جنائزي من وظيفته لتصرفه
Reuters
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قررت الجهة المسؤولة عن تنظيم جنازة الأسطورة الأرجنتيني الراحل، دييغو أرماندو مارادونا، فصل أحد العاملين بها، بسبب التقاطه صورة "سيلفي" مع جثمان مارادونا المسجى في التابوت.

وأكد صاحب الشركة التي تكلفت بتنظيم جنازة مارادونا، لوسائل إعلام أرجنتينية، أن العامل المذكور تم فصله من وظيفته.

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وانتشرت صورة العامل على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وهو يرفع إبهامه خلال التقاطه صورة "سيلفي" مع تابوت مارادونا الذي كان مفتوحا.

وتسبب تصرف عامل الاستقبال الجنائزي، الذي وصفه البعض بالمشين والمخزي، في حالة غضب شديدة في الأرجنتين، واتهمه البعض بتدنيس جسد مارادونا.

ووضع جثمان مارادونا في تابوت خشبي عليه العلم الوطني الأرجنتيني وقميص منتخب الأرجنتين بالرقم عشرة، في قصر "كاسا روسادا" الرئاسي في العاصمة بوينس آيرس، حيث جرت مراسم تأبين مارادونا أمس الخميس، قبل نقله إلى مقبرة "خاردين بيا بيستا" في ضواحي العاصمة، ودفنه بجوار قبري والديه.

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وتوفي مارادونا، يوم الأربعاء، عن عمر 60 عاما في منزله بضواحي بوينس آيرس، إثر إصابته بقصور حاد في القلب.

المصدر: thesun

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