دفن مارادونا بالقرب من قبري والديه خلال مراسم خاصة (فيديو)

دفن أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، أمس الخميس، في مقبرة "خاردين بيا بيستا" في ضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وذكرت قناة "TN" الأرجنتينية، أن مارادونا دفن بجوار قبري والديه.

وقطعت مسيرة جنازة مارادونا 40 كلم، من القصر الرئاسي "كاسا روسادا" حيث جرت مراسم تأبينه، وصولا إلى المقبرة.

واحتشد آلاف الأشخاص لوداع مارادونا على الجسور، وجانبي الطرق والشوارع، طوال مسيرة العربة التي حملت نعش النجم الأرجنتيني الراحل.

Drone video shows hearse moving Maradona's body to funeral parlor#MaradonaRIPpic.twitter.com/UrXZTDRLPO — NTV Houston (@NTV_Houston) November 26, 2020

ولم يسمح بدخول المقبرة سوى لذوي مارادونا، وعدد من أقربائه.

وتوفي مارادونا، يوم الأربعاء، عن عمر 60 عاما في منزله بضواحي بوينس آيرس، إثر إصابته بقصور حاد في القلب.

المصدر: نوفوستي + وكالات