الكشف عن مكان دفن مارادونا

كشفت وكالة "أ ف ب" عن المكان الذي سيدفن فيه أسطورة كرة القدم العالمية، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.

وذكرت الوكالة، أن مارادونا سيدفن يوم الخميس في ضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

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وكان قد أعلن عن وفاة النجم الأرجنتيني السابق عن عمر ناهز 60 عاما، أمس الأربعاء، إثر إصابته بقصور حاد في القلب.

وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز، الحداد في بلاده لثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس، حزنا على وفاة مارادونا، أحد أكثر الشخصيات الأرجنتينية نفوذا وشهرة في التاريخ المعاصر.

وترك مارادونا إرثا عظيما في تاريخ كرة القدم، إذ سبق له التتويج بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده في العام 1986، كما توج مع الأندية التي دافع عن ألوانها على غرار نابولي، وبرشلونة، وبوكا جونيور، بعدة ألقاب، ويعتبره كثيرون أفضل لاعب على مر التاريخ.

المصدر: تاس