كلوب: الأندية الإنجليزية قد لا تتمكن من تأمين 11 لاعبا جاهزا

اعتبر مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن فرق الدوري الإنجليزي قد لا تتمكن من تأمين 11 لاعبا جاهزا، ما لم يتم إجراء تغييرات لحماية راحة الأندية المنهكة بسبب روزنامة المباريات المزدحمة.

وقال كلوب في مقابلة مع شبكة "سكاي"، صاحبة حقوق النقل الرئيسية لـ"البريميرليغ"، إنه "إذا واصلنا اللعب مساء الأربعاء وظهر السبت، فأنا لست متأكدا من أننا (الفرق الإنجليزية السبعة المتنافسة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي) سننهي الموسم بـ11 لاعبا".

وواصل كلوب بسخط مستهدفا ناقلي البطولة الإنجليزية الذين يطالبون بالحفاظ على روزنامة المسابقة على ما هي عليه بموجب العقود الموقعة، قائلا: "إذا ما حدثني أحد عن العقود مجددا، سأصاب بالجنون، لأنها لم تصمم لموسم مع كوفيد-19".

وتابع المدرب الألماني: "علينا جميعا التكيف"، عارضا بنبرة ساخرة أن يمنح برايتون (الذي سيواجه ليفربول يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي) نقاط المباراة.

ويواجه ليفربول المثقل بالإصابات، أتالانتا الإيطالي غدا الأربعاء ضمن منافسات مرحلة المجموعات لدوري الأبطال، قبل أن يلتقي السبت برايتون في الدوري، أي بمعدل ثلاث مباريات في سبعة أيام منذ مباراة ليستر التي فاز فيها "الريدز" 3-0 الأحد الماضي في الدوري.

والدوري الإنجليزي الممتاز هو البطولة الأوروبية الكبرى الوحيدة التي لا تتبع التدبير الذي اتخذ الموسم الماضي والذي يتيح إجراء خمسة تغييرات في كل مباراة.

المصدر: وكالات