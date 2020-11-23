كلوب يؤكد شفاء صلاح من كورونا

أكد المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، شفاء نجم فريقه، الدولي المصري محمد صلاح من فيروس كورونا.

وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب فوز ليفربول على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة أمس الأحد، في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: "نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا لمحمد صلاح جاءت سلبية".

وأضاف: "أعتقد أنه من الآن فصاعدا، سيجتاز صلاح جميع الاختبارات بشكل طبيعي. سنخضع لاختبار الكشف عن كورونا قبل مواجهة أتالانتا (يوم الأربعاء المقبل) في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.. سيعود صلاح للتدريبات غدا (اليوم الاثنين) ويمكن أن يشارك في لقاء أتالانتا".

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وثبتت إصابة صلاح بفيروس كورونا، خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الأسبوع الماضي، وغاب بذلك عن مباراتي منتخب "الفراعنة" ضد توغو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2022، كما غاب عن مواجهة ليفربول أمام ضيفه ليستر سيتي أمس الأحد.

المصدر: championat.com