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إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

الرياضة

إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا
Globallookpress
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أصيبت ماجي، زوجة محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، إن زوجة صلاح قد ثبت إصابتها بالفيروس.

وأوضح في برنامجه "الحكاية" الذي يبث عبر قناة "إم بي سي مصر": "زوجة محمد صلاح أصيبت بكورونا بعد أيام قليلة من إصابة زوجها بالفيروس".

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن، يوم الجمعة الماضي، إصابة محمد صلاح، نجم منتخب "الفراعنة"، بكورونا، وذلك بعد ثلاثة أيام من حضوره حفل زفاف شقيقه ناصر صلاح بمصر.

المصدر: وكالات

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