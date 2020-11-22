الروسي مدفيديف يتوج بلقب بطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب (فيديو وصور)

توج الروسي دانييل مدفيديف البالغ 24 عاما للمرة الأولى في مسيرته بلقب بطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب، التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم.

ورفع مدفيديف كأس البطولة بعد تغلبه في النهائي على النمساوي دومينيك تيم بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 4-6 و7-6 و6-4، خلال ساعتين و42 دقيقة.

وجاء تتويج مدفيديف باللقب دون أن يخسر أي مباراة، بعد أن فاز في دور المجموعات على الألماني ألكسندر زفيريف ثم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا ثم الأرجنتيني دييغو شفارتزمان، قبل أن يقصي الإسباني رافائيل نادال المصنف الثاني عالميا من نصف النهائي ويحرمه من فرصة محاولة الفوز بلقب البطولة الختامية للمرة الأولى.

وشاءت الصدف أن يكون مدفيديف آخر بطل يتوج في لندن، بعد أن كان مواطنه نيكولاي دافيدينكو أول بطل في العاصمة البريطانية التي احتضنت البطولة منذ 2009 لكنها ستنتقل إلى تورينو اعتبارا من 2021.

12 years, 8 different champions at the #NittoATPFinals in London 🙌



09: Davydenko 🇷🇺

10: Federer 🇨🇭

11: Federer 🇨🇭

12: Djokovic 🇷🇸

13: Djokovic 🇷🇸

14: Djokovic 🇷🇸

15: Djokovic 🇷🇸

16: Murray 🇬🇧

17: Dimitrov 🇧🇬

18: Zverev 🇩🇪

19: Tsitsipas 🇬🇷

20: Medvedev 🇷🇺 pic.twitter.com/AcmU9CeGan — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2020

🇷🇺 2009 Davydenko 🏆

🇷🇺 2020 Medvedev 🏆



The first & last years of the #NittoATPFinals in London see Russian singles champions! pic.twitter.com/q7EbGxjqhY — ATP Tour (@atptour) November 22, 2020

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وهذا اللقب هو التاسع للنجم الروسي خلال مسيرته الاحترافية.

المصدر: rsport.ria.ru