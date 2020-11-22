الروسي مدفيديف يتوج بلقب بطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب (فيديو وصور)
توج الروسي دانييل مدفيديف البالغ 24 عاما للمرة الأولى في مسيرته بلقب بطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب، التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم.
An incredible moment 🏆— ATP Tour (@atptour) November 22, 2020
🇷🇺 @DaniilMedwed, you are a #NittoATPFinals champion!
🎥: @TennisTVpic.twitter.com/cf9ITXSzYo
ورفع مدفيديف كأس البطولة بعد تغلبه في النهائي على النمساوي دومينيك تيم بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 4-6 و7-6 و6-4، خلال ساعتين و42 دقيقة.
MEDVEDEV'S THE MAN IN LONDON!— ATP Tour (@atptour) November 22, 2020
🇷🇺 @DaniilMedwed is the 2020 #NittoATPFinals champion 🏆 pic.twitter.com/B6VtaUKJfr
وجاء تتويج مدفيديف باللقب دون أن يخسر أي مباراة، بعد أن فاز في دور المجموعات على الألماني ألكسندر زفيريف ثم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا ثم الأرجنتيني دييغو شفارتزمان، قبل أن يقصي الإسباني رافائيل نادال المصنف الثاني عالميا من نصف النهائي ويحرمه من فرصة محاولة الفوز بلقب البطولة الختامية للمرة الأولى.
Lift it high, @DaniilMedwed 🏆#NittoATPFinalspic.twitter.com/MWeeZc4dUK— ATP Tour (@atptour) November 22, 2020
وشاءت الصدف أن يكون مدفيديف آخر بطل يتوج في لندن، بعد أن كان مواطنه نيكولاي دافيدينكو أول بطل في العاصمة البريطانية التي احتضنت البطولة منذ 2009 لكنها ستنتقل إلى تورينو اعتبارا من 2021.
12 years, 8 different champions at the #NittoATPFinals in London 🙌— Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2020
09: Davydenko 🇷🇺
10: Federer 🇨🇭
11: Federer 🇨🇭
12: Djokovic 🇷🇸
13: Djokovic 🇷🇸
14: Djokovic 🇷🇸
15: Djokovic 🇷🇸
16: Murray 🇬🇧
17: Dimitrov 🇧🇬
18: Zverev 🇩🇪
19: Tsitsipas 🇬🇷
20: Medvedev 🇷🇺 pic.twitter.com/AcmU9CeGan
🇷🇺 2009 Davydenko 🏆— ATP Tour (@atptour) November 22, 2020
🇷🇺 2020 Medvedev 🏆
The first & last years of the #NittoATPFinals in London see Russian singles champions! pic.twitter.com/q7EbGxjqhY
وهذا اللقب هو التاسع للنجم الروسي خلال مسيرته الاحترافية.
المصدر: rsport.ria.ru