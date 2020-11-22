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بالفيديو.. لاعب يتحرش بمنافسه جنسيا بشكل فاضح أثناء المباراة

الرياضة

بالفيديو.. لاعب يتحرش بمنافسه جنسيا بشكل فاضح أثناء المباراة
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يواجه دارنيل فيشير مدافع "بريستون نورث إيند" خطر عقوبات مشددة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فتح تحقيق معه بشأن تحرشه الجنسي مرتين بكالوم باتيرسون مهاجم "شيفيلد وينزداي".

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن الاتحاد الانجليزي فتح تحقيقات مع فيشير بعد انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر واقعة تحرشه جنسيا بمنافسه باتيرسون.

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ومن المتوقع أن يتم توقيع أحكام التحرش الجسدي على المدافع البالغ من العمر 26 عاما بعد حالة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي عقب الواقعة.

يذكر أن المباراة أقيمت أمس السبت ضمن الجولة الـ12 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم "التشامبيونشيب" وانتهت بفوز بريستون بهدف دون رد.

المصدر: وكالات

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