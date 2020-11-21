ثنائية رونالدو تقود يوفنتوس لتجاوز عقبة كالياري في "الكالتشيو" (فيديو)

تغلب يوفنتوس على ضيفه كالياري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

يوفنتوس 2 × 0 كالياري

هدفين كرستيانووpic.twitter.com/2XA4n0KmHL — RMA 4 Ever (@engbelal95) November 21, 2020

ويدين يوفنتوس بالفضل في الفوز لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 38 و42.

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وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 16 نقطة في مركز الوصافة متأخرا بنقطة عن المتصدر ميلان، فيما توقف رصيد كالياري عند 10 نقاط بالمركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT