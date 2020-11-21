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ثنائية رونالدو تقود يوفنتوس لتجاوز عقبة كالياري في "الكالتشيو" (فيديو)

الرياضة

ثنائية رونالدو تقود يوفنتوس لتجاوز عقبة كالياري في
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تغلب يوفنتوس على ضيفه كالياري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين يوفنتوس بالفضل في الفوز لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 38 و42.

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وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 16 نقطة في مركز الوصافة متأخرا بنقطة عن المتصدر ميلان، فيما توقف رصيد كالياري عند 10 نقاط بالمركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT

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