تشيلسي يتصدر "البريميرليغ" مؤقتا بثنائية في شباك نيوكاسل (فيديو)

حقق تشيلسي فوزا ثمينا على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الأرجنتيني فيديريكو فيرنانديز مدافع نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ10، قبل أن يعزز تامي أبراهام تقدم "البلوز" بالهدف الثاني في الدقيقة الـ65.

تشيلسي vs نيوكاسل

هدف تشيلسي الاول

-@A7MD__56pic.twitter.com/ZV9nIHPqiT — اهداف A7MD (@A7MD91203404) November 21, 2020

نيوكاسل vs تشيلسي

هدف تشيلسي الثاني سجل الهدف أبراهم

-@A7MD__56pic.twitter.com/YxMLdk4nEc — اهداف A7MD (@A7MD91203404) November 21, 2020

وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 18 نقطة، وصعد إلى صدارة جدول ترتيب فرق "البريميرليغ" مؤقتا بفارق الأهداف أمام ليستر سيتي الذي يحل غدا الأحد ضيفا على ليفربول.

🚨 CHELSEA GO TO THE TOP OF THE PREMIER LEAGUE 🚨 pic.twitter.com/2I1Ka6Jj8D — B/R Football (@brfootball) November 21, 2020

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في المقابل، توقف رصيد نيوكاسل عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

المصدر: RT