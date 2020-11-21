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تشيلسي يتصدر "البريميرليغ" مؤقتا بثنائية في شباك نيوكاسل (فيديو)

الرياضة

تشيلسي يتصدر
Reuters
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حقق تشيلسي فوزا ثمينا على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الأرجنتيني فيديريكو فيرنانديز مدافع نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ10، قبل أن يعزز تامي أبراهام تقدم "البلوز" بالهدف الثاني في الدقيقة الـ65.

وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 18 نقطة، وصعد إلى صدارة جدول ترتيب فرق "البريميرليغ" مؤقتا بفارق الأهداف أمام ليستر سيتي الذي يحل غدا الأحد ضيفا على ليفربول.

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في المقابل، توقف رصيد نيوكاسل عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

المصدر: RT

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