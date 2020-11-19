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بشكل مفاجئ.. صلاح "المصاب بكورونا" يغادر مصر ويتجه لإنجلترا

الرياضة

بشكل مفاجئ.. صلاح
Reuters
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، سفر نجمي "الفراعنة" محمد صلاح هداف ليفربول، ومحمد النني نجم أرسنال غدا الجمعة إلى إنجلترا رغم إصابتهما بفيروس كورونا.

وتعرض صلاح والنني للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجدهم في صفوف المنتخب المصري خلال فترة التوقف الدولي.

وقال الاتحاد المصري في بيانه: "إن الثنائي سيسافر على متن طائرة خاصة مجهزة طبيا، بعد التنسيق مع ناديي ليفربول وأرسنال، أملا أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا، والتمكن من العودة للمشاركة في المباريات".

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وأضاف: "هناك تواصل وتنسيق مع الناديين منذ إصابة اللاعبين بفيروس كورونا من خلال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد على المستوى الإداري، والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب على المستوى الطبي".

وأتم: "أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما اليوم الخميس وجاءت النتيجة إيجابية".

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم

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