رسميا.. هالاند يحصد جائزة الفتى الذهبي لعام 2020

توج المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، بجائزة الفتى الذهبي لعام 2020، كأفضل لاعب صاعد في العالم، المقدمة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

وقالت "توتو سبورت" إن هالاند حصد الجائزة التي تمنح سنويا لأفضل لاعب تحت 21 عاما، ويعد هالاند أول نرويجي يحظى بهذا التتويج.

وحسم المهاجم البالغ 20 عاما المنافسة أمام جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند أحد أشرس المنافسين.

وتفوق كذلك على ألفونسو ديفيس مدافع بايرن ميونخ، ميسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد وأنسو فاتي جناح برشلونة.

ويأتي هذا الإنجاز للمهاجم الشاب، بعدما أحرز 44 هدفا بجميع البطولات طوال موسم 2019-2020.

وسجل النرويجي 16 هدفا في 18 مباراة فقط، بعد انتقاله إلى بوروسيا دورتموند من سالزبورغ النمساوي في يناير الماضي.

وهذا الموسم سجل 6 أهداف في الدوري الألماني، و4 في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن أنسو فاتي مهاجم برشلونة، فاز بجائزة الفتى الذهبي الإلكترونية، بعدما حصل على أعلى عدد من أصوات الجماهير، كما أنه احتل المركز الثاني في الترتيب العام للجائزة الرئيسية خلف هالاند.



وحصد ساندرو تونالي، لاعب وسط ميلان، جائزة الفتى الذهبي الإيطالي، بينما احتل المركز الثالث عشر في الترتيب العام.

يذكر أن جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي وبنفيكا السابق، هو من حصل على جائزة الفتى الذهبي العام الماضي.

المصدر: "وكالات"