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ارتفاع إصابات كورونا في صفوف المنتخب الأوروغوياني إلى 16

الرياضة

ارتفاع إصابات كورونا في صفوف المنتخب الأوروغوياني إلى 16
Globallookpress Elmar Kremser/SVEN SIMON
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يتزايد القلق في صفوف منتخب الأوروغواي إثر تفشي فيروس كورونا في تشكيلته، خصوصا مع إعلان ثبوت إصابة قائد الفريق دييغو غودين اليوم ليرتفع عدد الإصابات إلى 16 (10 لاعبين و6 إداريين).

وتنتظر الحكومة في الأوروغواي تفسيرات من اتحاد كرة القدم بعد سلسلة الإصابات التي ألمت بالمنتخب عقب مباراتين خاضهما في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022 في قطر.

واستشاط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني غضبا بعدما جاءت نتيجة فحص مهاجمه الوافد حديثا من برشلونة لويس سواريز إيجابية. وغاب سواريز الثلاثاء عن مباراة البرازيل التي خسرها منتخب بلاده على أرضه بهدفين نظيفين ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.

وانتقد رئيس النادي الإسباني إنريكي سيريسو التراخي في الإجراءات المتخذة من الاتحاد الأوروغوياني.

وقال لإذاعة "كادينا سير" أمس الخميس: "لم يتم فحصهم"، في إسبانيا "لا يستحم اللاعبون (عقب المباريات). نراقبهم قبل المباراة والتدريب وبعدهما".

وانتشرت مؤخرا على مواقع التواصل صورة، تظهر تسعة من لاعبي الأوروغواي مجتمعين في حفلة شواء، وثبتت إصابة خمسة منهم بكورونا.

المصدر: أ ف ب

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