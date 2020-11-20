عامان قبل انطلاق مونديال قطر 2022

ستنطلق في مثل هذا اليوم بعد عامين أول نسخة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي في دولة قطر.

وسيتيح مونديال قطر للجماهير فرصة حضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم خلال مرحلة المجموعات، والتي ستنفرد بجدول مثير يحوي أربع مباريات يوميا، وفقا لما أُعلن عنه سابقا هذا العام.

وبلغت نسبة إتمام البنية التحتية المرجوة للحدث 90٪، وبأمان استضافت الاستادات الثلاثة التي تم إنجازها - خليفة الدولي والجنوب والمدينة التعليمية - أكثر من 100 مباراة في عام 2020 رغم جائحة كورونا، كما أن ثلاثة ملاعب أخرى للبطولة في مراحلها النهائية للبناء: الريان والبيت والثمامة، ومن المقرر الانتهاء من الأشغال الرئيسية للاستادين المتبقيين - رأس أبو عبود ولوسيل - سنة 2021.

🗨️ ❜هذه النسخة من كأس العالم لكرة القدم مهمة للغاية - مهمة لقطر وللمنطقة وللعالم أجمع!❛



🏆 بعد عامين من يوم غد السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني، ستنطلق النسخة المقبلة من #كأس_العالم في قطر 🇶🇦



هل أنتم متحمّسون لانطلاق البطولة؟ 🤩 — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 20, 2020

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا": "لقد كان عام 2020 سنة مليئة بالتحديات للعالم بأسره، ولكرة القدم أيضا، ومع ذلك، فقد شهدنا تقدما ثابتا والتزاما مستمرا من قطر باستضافة بطولة لن تنسى معالمها في غضون عامين، كما ستبني إرثا يمتد إلى ما بعد عام 2022".

وأضاف: "بالإضافة للإصلاحات العمالية البالغة الأهمية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، فقد تم إحراز تقدم في بناء الاستادات مع ضمان تنفيذ إجراءات صارمة لحماية صحة العمال، كما أن مباريات دوري أبطال آسيا التي تقام في قطر تظهر مرونتها وقدرتها على الأداء في ظل ظروف صعبة. أنا مطمئن ومتطلع إلى قطر ٢٠٢٢، من أجل كرة القدم، ومن أجل توحيد الناس من جميع أنحاء العالم، من أجل طبيعتها المدمجة، وبطبيعة الحال من أجل التغيير الذي ستحدثه البطولة والذي بدأت معالمه تظهر على البلاد والمنطقة".

وستستضيف قطر النسخة الأكثر إدماجا من كأس العالم في العصر الحديث، إذ تقع جميع الملاعب على مقربة من بعضها البعض، مما يعني أوقات سفر قصيرة للجماهير واللاعبين ووسائل الإعلام، وسيتمكن الزوار من البقاء في مكان واحد طوال البطولة ولن يتطلب منهم الأمر القيام بأي رحلات داخلية، فأطول مسافة بين الملاعب هي 75 كم (من البيت إلى الجنوب)، بينما أقصرها هو 5 كيلومترات (من المدينة التعليمية إلى الريان).

وقد تم التأكيد في شهر يوليو على أن المباراة الافتتاحية ستقام في الـ21 من نوفمبر عام 2022 على ملعب البيت المذهل، وهو ملعب يتسع لـ60 ألف متفرج ومصمم ليشبه الخيمة التقليدية المستخدمة في العالم العربي، بينما ستقام المباراة النهائية على ملعب لوسيل الذي يسع لـ80 ألف متفرج في الـ18 من ديسمبر عام 2022 الذي يوافق اليوم الوطني لقطر.

المصدر: ar.fifa.com