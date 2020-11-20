بعد الهزيمة المذلة أمام الإكوادور.. رودريغيز لاعب كولومبيا ينفي حدوث اعتداء

نفى جيمس رودريغيز التقارير الصحيفة بشأن حدوث أي اعتداء بين لاعبي المنتخب الكولومبي بعد الهزيمة المذلة 6-1 أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم لكرة القدم هذا الأسبوع.

وقال لاعب إيفرتون إن التكهنات كانت "افتراء" وتهدف إلى خلق خلافات داخل الفريق المتعثر.

وكتب رودريغيز على حسابه في "تويتر": "أنفي كل هذه المعلومات المفترضة حول سوء معاملة أو اعتداء أو خلافات أو أي جدل بين اللاعبين أو تلك التي تتحدث عني كمحرك لها".

إقرأ المزيد

وتلقت كولومبيا أكبر هزيمة في التصفيات منذ 1977 وتوقف رصيدها عند أربع نقاط بعد أول أربع مباريات من التصفيات المؤهلة للنهائيات في قطر 2022.

واعترف رودريغيز بمعاناة كولومبيا لكنه قال إن التشكيلة الحالية، التي تملك العديد من أصحاب الخبرة، متحدة.

وأضاف: "علينا دحض أي شكوك بشأن الأجواء والانسجام داخل الفريق لو أردنا التأهل إلى قطر".

المصدر: "رويترز"