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شاهد.. فتاة تؤدي جملة حركية بهلوانية تحتاج لليونة خارقة (فيديو)

الرياضة

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استطاعت الطفلة الأوكرانية بوغدانا تكاتشينكو البالغة 10 أعوام، تنفيذ جملة حركية جمبازية لم يستطع أحد تنفيذها منذ عام 1944.

والتقطت بوغدانا تفاحة موضوعة على الأرض بأسنانها من وضعية الوقوف وثبات القدمين من دون مساعدة يديها نهائيا، باستخدام مرونتها وقوة عضلاتها فقط.

واستطاعت بوغدانا القيام بالحركة 13 مرة في دقيقة واحدة، وسجل هذا الرقم في الموسوعة الأوكرانية للأرقام القياسية، وتطمح الفتاة الموهوبة لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتحتاج الجملة الحركية الأوكروباتية التي نفذتها بوغدانا للكثير من المرونة والتدريب، ولم ينفذ أي شخص هذه الحركة منذ أن نفذتها أحد أعضاء فرقة "الأخوات روس" الأمريكية الراقصة عام 1944.

المصدر: رابتلي

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