ميسي: سئمت من أن أكون دائما مشكلة كل شيء في برشلونة (فيديو)

أكد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، أنه سئم من تحميله مشاكل النادي الكاتالوني كل مرة، مبديا غضبه من تصريحات الوكيل السابق لزميله في الفريق أنطوان غريزمان.

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية قد تداولت فيديو لميسي بعد مباراة منتخب بلاده الأرجنتين ضد بيرو، فجر الأربعاء، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، رد خلاله على إيريك أولهاتس، الوكيل السابق للاعب غريزمان.

وانفجر ميسي لدى سؤال الصحافيين عن تصريحات الوكيل السابق لزميله الفرنسي، وقال: "لقد سئمت من أن أكون دائما مشكلة كل شيء في النادي".

وكان إيريك أولهاتس قد قال في وقت سابق: "غريزمان وصل إلى ناد يعاني من مشاكل خطيرة، حيث يتحكم ميسي في كل شيء، إنه إمبراطور وملك في آن واحد، إنه نظام الإرهاب إما أن تكون معه أو أنتم ضده".

جدير بالذكر أن ميسي كان قريبا من الرحيل عن النادي الكاتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأوضح أنه لم يكن سعيدا، قبل أن يقرر البقاء في "كامب نو" إلى نهاية عقده هذا الموسم.

😡🚨"Estoy CANSADO de ser siempre el PROBLEMA de TODO en el CLUB"🚨😡



🔥RAJADÓN de MESSI con @10JoseAlvarez tras la POLÉMICA con GRIEZMANN.



¡A las 12 #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/jjO541Zs2n — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 18, 2020

المصدر: وكالات