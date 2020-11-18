إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف "الفراعنة"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب "الفراعنة" وأولمبياكوس اليوناني بفيروس كورونا، لينضم للثنائي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني نجم أرسنال.

وقال الاتحاد في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "أظهرت نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول صباح اليوم فور عودتها من توغو عن سلبية نتائج جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق".

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يذكر أن المنتخب المصري حقق فوزا ثمينا على مضيفه منتخب توغو بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عام 2022.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم