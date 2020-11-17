رسميا.. "نسور قرطاج" يتأهلون لكأس الأمم الإفريقية (فيديو)

تأهل المنتخب التونسي رسميا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عام 2022، بعد تعادله اليوم الثلاثاء أمام مضيفه التنزاني 1-1 في الجولة الرابعة من التصفيات.

وافتتح نسور قرطاج باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الـ11 عن طريق سيف الدين الخاوي، وعادل لأصحاب الأرض فيصل سلوم في الدقيقة الـ48.

شاهد هدف الأول..تنزانيا 0 × 1 تونس | صاحب الهدف الخاوي pic.twitter.com/cN5FZIRrMf — the football goals (@thefootballgoa2) November 17, 2020

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وبهذا التعادل، رفع المنتخب التونسي رصيده في صدارة المجموعة العاشرة إلى 10 نقاط، وضمن قبل جولتين من نهاية التصفيات التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة العشرين في تاريخه والـ15 على التوالي.

بالمقابل، رفع منتخب تنزانيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 بالتصفيات إلى نهائيات البطولة التي تقام بمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: RT