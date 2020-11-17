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"أسود الأطلس" يتغلبون على منتخب إفريقيا الوسطى بثنائية (فيديو)

الرياضة

Reuters
صورة أرشيفية للمنتخب المغربي لكرة القدم
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تغلب المنتخب المغربي على مضيفه منتخب إفريقيا الوسطى 2-0 في المباراة التي جمعتها اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عام 2022.

وتألق في المباراة نجم المنتخب المغربي حكيم زياش بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الـ39، وصناعته للهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عندما مرر كرة على طبق من ذهب لزميله يوسف النصيري الذي أسكنها في الشباك.

وبهذا الفوز، عزز المنتخب المغربي موقعه في صدارة المجموعة الخامسة قبل جولتين من نهاية التصفيات برصيد 10 نقاط أمام المنتخب الموريتاني الوصيف صاحب الـ5 نقاط.

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في المقابل، توقف رصيد منتخب إفريقيا الوسطى عند ثلاث نقاط في قاع ترتيب المجموعة ومتخلفا بنقطة عن المنتخب البوروندي صاحب المركز الثالث.

المصدر: RT

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