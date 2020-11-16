بعد فضيحة "فيديو خادش للحياء".. زينيت يرغب ببيع قائد منتخب روسيا

ذكرت تقارير أن نادي زينيت الروسي يفكر ببيع مهاجمه وقائد منتخب روسيا أرتيوم دزيوبا، على خلفية ظهوره في مقطع فيديو "خادش للحياء"، الذي سرب مؤخرا عبر الإنترنت.

ورغم محاولات النادي وبعض وسائل الإعلام الروسية تهدئة موجة الانتقادات التي تعرض لها المهاجم البالغ 32 عاما، إلا أن إدارة النادي لن تتحمل بعد الآن تبعات السمعة الفاضحة للاعب من هتافات الجمهور أو التعليقات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لمصادر مقربة في النادي فإن إدارة زينيت تدرس خيار بيع اللاعب الصيف المقبل، حيث سيكون باق عام واحد على انتهاء عقد دزيوبا، ولا توجد فرصة لبيع اللاعب لأندية أوروبا أو روسيا.

لتنحصر دائرة الخيارات داخل الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث لا أحد يهتم بسمعته، فيما تبدو قطر فضولية تجاه مستقبل اللاعب الروسي، وفقا لما كتبه الصحفي أليكسي أندرونوف على موقع "سوفيتسكي سبورت".

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وكان مدرب منتخب روسيا، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، استبعد دزيوبا من قائمة المنتخب التي ستخوض المباريات المقبلة، بعد انتشار الفيديو المذكور، لحمايته والفريق من السلبية والتوتر، ولمنح اللاعب الوقت الكافي لتجاوز الأمر.

وأكد تشيرتشيسوف، أن الفيديو الذي يتم تداوله لدزيوبا ليس له علاقة بالمنتخب من جهة رياضية، مشددا في الوقت ذاته، على أن المنتخب الروسي يجب عليه الاستعداد للمباريات القادمة، دون تشتيت انتباهه بأشياء غريبة.

وغاب دزيوبا بذلك عن منتخب بلاده في المباراة الودية أمام مولدوفا في الـ12 من نوفمبر الجاري، وعن مواجهة تركيا، وسيغيب عن لقاء صربيا في دوري الأمم الأوروبية.

المصدر: eurosport.ru