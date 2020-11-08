"فيديو خادش للحياء" يطيح بالروسي دزيوبا من منتخب بلاده

استبعد ستانيسلاف تشيرتشيسوف مدرب المنتخب الروسي لكرة القدم اليوم الأحد قائد المنتخب ونادي زينيت أرتيوم دزيوبا، بعد انتشار مقطع فيديو خادش للحياء للاعب البالغ 32 عاما عبر الانترنت.

ونقل الموقع الرسمي للمنتخب الروسي عن تشيرتشيسوف البالغ 57 عاما قوله: "بعد انتشار المقطع الأخير لدزيوبا، تقرر عدم استدعائه للمعسكر الحالي لحمايته والفريق من السلبية والتوتر، سيكون لديه الوقت الكافي لتجاوز الأمر".

В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию. — Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2020

وأضاف: "الفيديو الذي يتم تداوله لدزيوبا ليس له علاقة بالمنتخب من جهة رياضية، لذلك لا أرى أي داع لإبداء تعليقات تقييمية مفصلة حول هذا الموضوع".

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:



- Ситуация, сложившаяся с Артёмом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. — Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2020

وبالتالي سيغيب دزيوبا عن منتخب بلاده في المباراة الودية أمام مولدوفا في الـ12 من نوفمبر الجاري، وعن مواجهتي تركيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية في 15 و18 على الترتيب.

Артем Дзюба не будет вызван в сборную России на ближайшие матчиhttps://t.co/eJhTMPwEJ1pic.twitter.com/kU4tZsjGSl — РИА Новости Спорт (@rsportru) November 8, 2020

وترجح بعض التقارير أن هاتف دزيوبا تم اختراقه وسرقة بياناته.

وعلى صعيد النادي، قرر زينيت إشراك دزيوبا أساسيا أمام الضيف كراسنودار اليوم ضمن الجولة الـ14 من الدوري الروسي الممتاز، ولكن تم تجريده من شارة القيادة ومنحها للكرواتي ديان لوفرين.

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المصدر: euro2020.ria.ru