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"فيديو خادش للحياء" يطيح بالروسي دزيوبا من منتخب بلاده

الرياضة

Sputnik
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استبعد ستانيسلاف تشيرتشيسوف مدرب المنتخب الروسي لكرة القدم اليوم الأحد قائد المنتخب ونادي زينيت أرتيوم دزيوبا، بعد انتشار مقطع فيديو خادش للحياء للاعب البالغ 32 عاما عبر الانترنت.

ونقل الموقع الرسمي للمنتخب الروسي عن تشيرتشيسوف البالغ 57 عاما قوله: "بعد انتشار المقطع الأخير لدزيوبا، تقرر عدم استدعائه للمعسكر الحالي لحمايته والفريق من السلبية والتوتر، سيكون لديه الوقت الكافي لتجاوز الأمر".

وأضاف: "الفيديو الذي يتم تداوله لدزيوبا ليس له علاقة بالمنتخب من جهة رياضية، لذلك لا أرى أي داع لإبداء تعليقات تقييمية مفصلة حول هذا الموضوع".

وبالتالي سيغيب دزيوبا عن منتخب بلاده في المباراة الودية أمام مولدوفا في الـ12 من نوفمبر الجاري، وعن مواجهتي تركيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية في 15 و18 على الترتيب.

وترجح بعض التقارير أن هاتف دزيوبا تم اختراقه وسرقة بياناته.

وعلى صعيد النادي، قرر زينيت إشراك دزيوبا أساسيا أمام الضيف كراسنودار اليوم ضمن الجولة الـ14 من الدوري الروسي الممتاز، ولكن تم تجريده من شارة القيادة ومنحها للكرواتي ديان لوفرين.

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المصدر: euro2020.ria.ru

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