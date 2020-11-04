شاهد.. هدف "استعراضي" بلمسات روسية في دوري الأبطال

ترجم ألكسندر يروخين جهد زملائه الجماعي بنادي زينيت الروسي إلى هدف رائع خلال مباراة فريقه أمام ضيفه لاتسيو الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

Ерохин – главная ударная сила «Зенита» в последних матчах 👏



От Дзюбы голевая скидка 💪https://t.co/Dwpw81XnAkpic.twitter.com/NXCnDXMQoa — Матч ТВ (@MatchTV) November 4, 2020

وفي الدقيقة الـ32 من عمر اللقاء، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي، رفع نجم زينيت، يوري جيركوف كرة طويلة بيسراه إلى داخل منطقة جزاء لاتسيو، ليستقبلها ويمررها بلمسة واحدة بكتفه الأيسر قائد الفريق أرتيوم دزيوبا، باتجاه زميله دالير كوزياييف الذي أعادها إليه برأسه، قبل أن يمررها دزيوبا مجددا برأسية متقنة لزميله ألكسندر يروخين الذي أسكنها الشباك بتسديدة قوية بيمناه وسط ذهول مدافعي الفريق الإيطالي الضيف.

المصدر: matchtv.ru