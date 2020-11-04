دوري الأبطال.. لا غالب ولا مغلوب في مواجهة زينيت ولاتسيو (فيديو)

ساد التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة زينيت الروسي وضيفه لاتسيو الإيطالي التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وافتتح زينيت النتيجة عن طريق ألكسندر يروخين عند الدقيقة الـ32، وعادل للضيوف الإكوادوري فيليبي كايسيدو عند الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع لاتسيو رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما حقق زينيت أول نقاطه بعد هزيمتين متتاليتين ويقبع في ذيل الترتيب.

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وستقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية في المجموعة السادسة والتي ستجمع بوروسيا دورتموند الألماني وكلوب بروج البلجيكي.

المصدر: RT