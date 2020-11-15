طارق حامد يثير جدلا واسعا في مباراة توغو ومدرب مصر يعلق (فيديو)

أثار لاعب الوسط، طارق حامد، جدلا واسعا بعد مغادرته ملعب القاهرة غاضبا، عقب نهاية مباراة منتخب مصر وتوغو، أمس السبت، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2022".

وظهر الدولي المصري حامد، مستاء ومتذمرا على مقاعد البدلاء، حتى حل بديلا في الأنفاس الأخيرة من اللقاء، وبعد إطلاق الحكم صافرة النهاية، غادر حامد الملعب غاضبا وبمفرده، ثم قام بتحطيم كل ما جاء في طريقه قبل الوصول لغرفة خلع الملابس.

لقطة غضب طارق حامد بعد نهاية المباراة #طارق_حامدpic.twitter.com/3iTq7PVdpF — محمد فهمى (@fahmy444) November 14, 2020

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن حامد، شعر بغضب شديد لعدم مشاركته أساسيا في مباراة توغو، التي انتهت بفوز "الفراعنة" بهدف دون رد.

وفي تعليقه على تصرف حامد وإمكانية وجود أزمة معه، علق المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري، قائلا: "أزمة مع طارق؟ لا لم تحدث".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر": "لم تحدث أي أزمة مع طارق حامد على الإطلاق. هو لاعب ممتاز مثله مثل كل اللاعبين".

وشدد: "لم يحدث أي شيء مع طارق حامد".

وجلس حامد على مقاعد البدلاء في مباراة توغو، قبل الدفع به للعب في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

المصدر: وكالات