دوري الأمم الأوروبية.. ثنائية فيرنر تمنح ألمانيا الفوز على أوكرانيا (فيديو)

قاد المهاجم تيمو فيرنر منتخب بلاده ألمانيا لقلب تأخره إلى فوز 3-1 على ضيفه منتخب أوكرانيا أمس السبت، وانتزاع صدارة المجموعة الرابعة في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم قبل آخر جولة.

ووجد منتخب "المانشافت" نفسه متأخرا في الدقيقة 12، بهدف عكس مجريات اللقاء، بعدما تخطى ألكسندر زوبكوف الدفاع الألماني، ومرر الكرة إلى رومان ياريمتشوك، الذي سددها قوية على يسار الحارس العملاق مانويل نوير.

ولكن ليروي ساني، أدرك التعادل لمنتخب ألمانيا بعد ذلك بعشر دقائق، من تسديدة قوية من داخل المنطقة، ثم أضاف فيرنر الهدفين الثاني والثالث، في الدقيقتين 33 و64.

ورفعت ألمانيا بذلك رصيدها إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق نقطة أمام إسبانيا، وبات مصير تأهلها بين يديها قبل القمة الحاسمة الثلاثاء المقبل أمام مضيفتها إسبانيا في إشبيلية، في الجولة السادسة الأخيرة.

المصدر: وكالات