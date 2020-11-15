دوري الأمم الأوروبية.. ثنائية فيرنر تمنح ألمانيا الفوز على أوكرانيا (فيديو)
قاد المهاجم تيمو فيرنر منتخب بلاده ألمانيا لقلب تأخره إلى فوز 3-1 على ضيفه منتخب أوكرانيا أمس السبت، وانتزاع صدارة المجموعة الرابعة في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم قبل آخر جولة.
ووجد منتخب "المانشافت" نفسه متأخرا في الدقيقة 12، بهدف عكس مجريات اللقاء، بعدما تخطى ألكسندر زوبكوف الدفاع الألماني، ومرر الكرة إلى رومان ياريمتشوك، الذي سددها قوية على يسار الحارس العملاق مانويل نوير.
Germany 0-1 Ukraine— Goals (@BGoals24) November 14, 2020
Goaaaaaaaaaal ⚽️#GERUKRpic.twitter.com/V7fVeHVljN
Germany 1-1 Ukraine— Goals (@BGoals24) November 14, 2020
Goaaaaaaaaaal ⚽️#GERUKRpic.twitter.com/PPaINEPm1C
ولكن ليروي ساني، أدرك التعادل لمنتخب ألمانيا بعد ذلك بعشر دقائق، من تسديدة قوية من داخل المنطقة، ثم أضاف فيرنر الهدفين الثاني والثالث، في الدقيقتين 33 و64.
Germany 2-1 Ukraine— Goals (@BGoals24) November 14, 2020
Goaaaaaaaaaal ⚽️#GERUKRpic.twitter.com/Y4nZA5HWd1
Germany 3-1 Ukraine— Goals (@BGoals24) November 14, 2020
Goaaaaaaaaaal ⚽️#GERUKR
pic.twitter.com/23Xw9eIncO
ورفعت ألمانيا بذلك رصيدها إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق نقطة أمام إسبانيا، وبات مصير تأهلها بين يديها قبل القمة الحاسمة الثلاثاء المقبل أمام مضيفتها إسبانيا في إشبيلية، في الجولة السادسة الأخيرة.
المصدر: وكالات