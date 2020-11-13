فيديو.. هدف قطر في شباك كوستاريكا

تعادل المنتخب القطري مع نظيره الكوستاريكي(1-1)، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، بمعسكره الخارجي المقام في النمسا.

وسجل هدف القطري حسن الهيدوس هدف "العنابي" في الدقيقة 42 من ضربة جزاء، ورد تالكوستاريكي جويل كامبل بهدف التعادل في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

المصدر: وكالات