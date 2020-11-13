برشلونة يكافئ ميسي بـ33 مليون يورو

ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحصول على مكافأة ولاء من إدارة، ناديه برشلونة، بقيمة 33 مليون يورو، رغم محاولته الرحيل الصيف الماضي.

وأفادت شبكة "ESPN" العالمية، أن ميسي، الذي وقع على آخر عقد له مع برشلونة عام 2017، حصل على نصف مبلغ 66 مليون يورو، المستحق له كمكافأة ولاء.

وأضافت أن برشلونة يمر بأزمة مالية ضخمة، ويحتاج لتخفيض 190 مليون يورو من أجور اللاعبين، على الرغم من رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش والأوروغوياني سواريز والتشيلي أرتورو فيدال خلال الصيف الماضي، الذين كانوا من أعلى الرواتب في النادي.

ويواصل الفريق الكتالوني محاولاته للتفاوض بشأن تخفيض الأجور مجددا، رغم توقيع العديد من اللاعبين على شروط مخفضة.

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وكان ميسي (33 عاما) قد طلب رسميا السماح له بالرحيل مجانا عن برشلونة عقب الخسارة الكارثية ضد بايرن ميونخ (2-8) ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان سيتخلى ميسي عن مكافأة الولاء في حال غادر النادي الصيف الماضي، ولكن بعد تغيير رأيه والبقاء في صفوف الفريق الكتالوني سيحصل على الجزء المتبقي من المكافأة.

يذكر أن البرغوث حصل على مكافأة تجديد ضخمة قدرها 100 مليون يورو عندما وقع ميسي لتجديد عقده قبل 3 سنوات تم دفعها على أقساط خلال فترة عقده.

ولم يكن ميسي أول من يحصل على مكافأة ولاء للاعبين، حيث حصل عليها الثنائي تشافي هيرنانديز وأندرياس إنييستا سابقا، بينما رفض لاعبون آخرون من بينهم المدافع كارليس بويول فرصة جني المزيد من الأموال من قبل برشلونة.

المصدر: وكالات